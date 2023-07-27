驚きの価格 【さくらんぼ 様専用】コーチ& スヌーピーコラボPEANUTS ショルダーバッグ ショルダーバッグ

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月末限定SALE‼️5月30日〜31日の2日間限定！下記の値段へお値下げいたします！早い者勝ちですので、この機会に是非ご検討ください。10%引16,800円→15,120円COACH コーチバッグ COACH×PEANUTS スヌーピーアディー クロスボディ シグネチャー キャンバス ウィズ ヴァーシティ パッチC4113アウトレットご覧いただきありがとうございます(^.^)★ブランド : COACH コーチ★商品 : COACH×PEANUTS アディー クロスボディ シグネチャー キャンバス ウィズ ヴァーシティ パッチ C4113定価：¥77,000（税込）★特長 : COACH×SNOOPY コラボ 2021新作 ファクトリーショルダーバッグ2021新作コーチ&スヌーピー コラボ 2WAYで使える可愛いクロスボディです。 ★素材 : シグネチャー コーテッド キャンバスリファインド ペブル レザー★サイズ(約) : 縦17.5cm x 横17.5cm x マチ8.5cm ハンドルから本体まで10.5cm ショルダー57cm★カラー : カーキ/チョーク マルチ★仕様 : ・ターンロック開閉/裏地付き・内側に多機能ポケット・取り外し可能ストラップ・iPhone（6.1インチ）まで収納可能・重さ約500g ★状態 : 新品未使用★付属品 : カード類、タグ付、保存袋※アメリカの正規アウトレット店より 購入しました。※コピー商品等は一切取扱っておりま せんので、ご安心してお買い求めく ださい。※検品には細心の注意を払っており ますが、製品に傷、シワ、シミ、 臭い 等がある場合もございます。 神経質な方はご遠慮ください。※商品画像は、できる限り実物通りに見 えるように掲載しております。環境により、イメージと異なって見える場合がございます。※24時間以内、匿名（送料無料） 配送致します。

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