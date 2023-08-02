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◆色:ナチュラル
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ウエスト41
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サイズ計測の多少の誤差はご了承下さい。
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◆素材:リネン100%
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1度着用し、ホームクリーニングしました。
美品【LE PHIL】2WAYツイルフロントスリットパンツ　ブラック1(M)
ロールアップをすると覗く赤ミミもさりげないアクセントに。フロントはボタンフライ仕様。
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定価:¥17670

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商品の情報

商品のサイズM
ブランドオーディナリーフィッツ
商品の状態目立った傷や汚れなし

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☆プロフィールご一読下さい☆◆色:ナチュラル◆サイズ:30　ウエスト41 　股上27.5　股下67　わたり28　裾幅17サイズ計測の多少の誤差はご了承下さい。◆素材:リネン100%1度着用し、ホームクリーニングしました。ロールアップをすると覗く赤ミミもさりげないアクセントに。フロントはボタンフライ仕様。定価:¥17670

商品の情報

商品のサイズM
ブランドオーディナリーフィッツ
商品の状態目立った傷や汚れなし

おすすめネット オーディナリーフィッツ　アンクルリネンデニムパンツ カジュアルパンツ

57分钟前

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¥10,600 ¥9,010

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