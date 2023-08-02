おすすめネット オーディナリーフィッツ　アンクルリネンデニムパンツ カジュアルパンツ

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド オーディナリーフィッツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆プロフィールご一読下さい☆◆色:ナチュラル◆サイズ:30 ウエスト41 股上27.5 股下67 わたり28 裾幅17サイズ計測の多少の誤差はご了承下さい。◆素材:リネン100%1度着用し、ホームクリーニングしました。ロールアップをすると覗く赤ミミもさりげないアクセントに。フロントはボタンフライ仕様。定価:¥17670

商品の情報 商品のサイズ M ブランド オーディナリーフィッツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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