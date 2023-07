気質アップ NIKE Air Jordan 1 High OG Taxi スニーカー

サイズ: 25.0cm

USA製 NEWBALANCE メンズスニーカー MR993GL 9.5-D

付属品: 箱・タグ

2022年8月にSNKRSにて購入し、

箱に入れて保管していました。

新品未使用の商品です。汚れなどはありません。(新品未使用タグ付きですが、自宅保管していたので、その点をご考慮頂いた上で、ご検討いただきますよう、よろしくお願いいたします。)

質問等ございましたら、コメントお願いいたします。

※すり替え防止の為、返品は不可とさせて頂きますのでご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

