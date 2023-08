ご覧いただき誠にありがとうございます。

45rpmの無双コート

徐々に商品を追加していきますので、よろしくお願いします。

ご覧いただき誠にありがとうございます。徐々に商品を追加していきますので、よろしくお願いします。#moro古着shop#moroアウター↑よろしければ他商品もご覧ください●フォロー割フォロー割やっております!詳しくはプロフィールをご確認お願い致します!大変お得になっておりますので、是非ご活用ください(^^)また、こちらの商品は即購入可能です。いかなる場合も先に購入された方を優先いたしますので、ご了承ください。●商品情報VINTAGEヴィンテージ古着アウターステンカラーコート単色長袖シックモダンモード韓国系オーバーサイズビッグシルエットゆるだぼメンズレディースユニセックス90s 80s 70s のレトロな感じが好きな方個性的、目立つ、奇抜、派手なファッションが好みの方 高円寺、中目黒、下北沢、原宿などでお買い物する方アロハシャツ、かりゆしウェア、総柄シャツ、レトロシャツ、VINTAGE(ヴィンテージ、ビンテージ)、一点物などがお好きな方におすすめです。●サイズタグ表記 Lサイズ肩幅 46cm身幅 53cm着丈 84cm袖丈 64cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●カラー緑●素材写真に掲載のタグをご参照ください。●状態若干の使用感はありますが、目立った傷や汚れなどはありません。素人検品ですので、確認漏れがある可能性がありますがご理解お願い致します。また、照明の関係上画像の色と多少異なることがありますのでご了承ください。中古品ということを十分にご理解いただいた上でご購入をお願い致します。●その他、注意事項トラブル防止のためプロフィールの確認をよろしくお願い致します。また、追加の写真が欲しい方はコメント欄にご記入ください。●梱包方法 、発送方法コンパクトにして発送するため、小さく折り畳ませていただきます。ご了承ください。送料無料で匿名発送いたします。#ヴィンテージ#レトロ#昭和レトロ#一点物#古着#派手柄

