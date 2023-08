STATE OF ESCAPE

ステイトオブエスケープ

ホワイト 白 トートバッグ ロンハーマン

有楽町ロンハーマンにて購入。

使用は4.5回

自宅保管となりますので完璧を求める方はご遠慮くださいませ☺

イベントや旅行など荷物が多いお出かけ、

また普段のお出かけにも活躍すると思います。

旅行には折りたたんで持ち運びも出来るし、

汚れたら洗濯でガンガン洗えます♪

ウェットスーツに使われる柔らかな肌あたりのネオプレン素材のボディに、

ブレンドロープを持ち手に使用。雨に濡れても安心です✨

この機会に是非✨

商品の情報 ブランド ステイトオブエスケープ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

