(税込) 新品 ナイキ CT2302-100 エアフォース 1 07 白黒 27㎝ スニーカー

ご覧頂きありがとうございます。

新品未使用品・黒タグ、箱付き・送料無料です。

付属品は写真がすべてになります。

ご入金確認次第、24時間以内に発送させて頂きます。

そのまま購入して頂いても大丈夫です。

質問がありましたらコメント下さい。よろしくお願い致します。

※他社サイトにも掲載しており、削除およびキャンセルさせて頂く事も御座いますのでご了承ください。

※あくまで自宅保管ですので、神経質な方のご購入はお控え頂けますようお願い致します。

———————————————————————

Nike AIR FORCE 1 Low '07 "White Black Pebbled Leather"

ナイキ エアフォース 1 ロー '07 "ホワイト ブラック ペブルド レザー

【品番】

CT2302-100

【サイズ】

メンズ : 27.0㎝

【カラー】

White ホワイト 白色

Black ブラック 黒色

《検索用》

NIKE

ナイキ

JORDAN

ジョーダン

airjordan

エアジョーダン

AirForce

エアフォース1

jordan

airmax

エアマックス

スニーカー

希少

完売

メインカラー···ホワイト

人気モデル···NIKE エアフォース1

スニーカー型···ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます。新品未使用品・黒タグ、箱付き・送料無料です。付属品は写真がすべてになります。ご入金確認次第、24時間以内に発送させて頂きます。そのまま購入して頂いても大丈夫です。質問がありましたらコメント下さい。よろしくお願い致します。※他社サイトにも掲載しており、削除およびキャンセルさせて頂く事も御座いますのでご了承ください。※あくまで自宅保管ですので、神経質な方のご購入はお控え頂けますようお願い致します。———————————————————————Nike AIR FORCE 1 Low '07 "White Black Pebbled Leather"ナイキ エアフォース 1 ロー '07 "ホワイト ブラック ペブルド レザー【品番】CT2302-100【サイズ】メンズ : 27.0㎝【カラー】White ホワイト 白色Black ブラック 黒色《検索用》NIKEナイキJORDANジョーダンairjordanエアジョーダンAirForceエアフォース1jordan airmaxエアマックススニーカー希少完売メインカラー···ホワイト人気モデル···NIKE エアフォース1スニーカー型···ローカット(Low)

