【海外限定】 horie001様専用★ ニット/セーター

■サイズ

サイズ表記 3

着丈 68cm

身幅 37cm

肩幅 38cm

袖丈 53cm

■カラー

ベージュ

■状態

目だった汚れやほつれなどなく綺麗です。

■アイテム

ISSEY MIYAKE イッセイミヤケ

プリーツハイネック ロンT 長袖 ドルマンスリーブ 無地 PLEATS PLEASE プリーツプリーズ

※素人による平置き採寸のため若干誤差ある

場合がございますがご了承ください。

※撮影環境により近距離での撮影画像には色味が若干異なる場合があります。

※素人検品ですので小さなダメージや汚れの見落としがあることがありますのでご了承下さい。

※万が一、説明に記載のないダメージや汚れなどがあった場合は受け取り評価前に取り引きメッセージにてご連絡いただけましたらご対応させていただきます。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

