M(40)

Zigzag

アクリル50%

ウール20%

Laine 15%

モヘア15%

ナイロン15%

着丈 68cm

身幅 53cm

肩幅 51cm

モヘアが少し入っててジグザグ

大らかな時代を感じる丁寧な色合い

ボタンも良し、予備もついてます

オーラ纏ってる

オススメのグッドレギュラー◎

素材特性上、毛羽立ち、玉有りますが年代を考慮してもコンディション良です

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シアーズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

Sears 70s-80s 色んな素材が入ったカーディガン

アクリル50%
ウール20%
Laine 15%
モヘア15%
ナイロン15%

着丈 68cm
身幅 53cm
肩幅 51cm

モヘアが少し入っててジグザグ
大らかな時代を感じる丁寧な色合い
ボタンも良し、予備もついてます
オーラ纏ってる
オススメのグッドレギュラー◎

素材特性上、毛羽立ち、玉有りますが年代を考慮してもコンディション良です

