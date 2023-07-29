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最終値下げ S1000XX blackjack様専用WAREHOUSE W30 DSB デニム/ジーンズ

商品の説明

商品は「WAREHOUSE S1000XX デッドストックブルー W30 大戦モデル エイジング品 」となります。
『激レア』クライミー　デニム　サイズM エゴトリッピング スマックエンジニア

新品未使用タグ付き　リックオウエンス ダークシャドウ　デニム　パンツ　メンズ
公式サイトにて予約購入したデッドストックブルー 大戦モデルの初回ロットです。
a bathing ape バックプリント デニムパンツ L
税込￥31,900です。
★ いたりん 様専用★ Levi's684 Vintage ベルボトム
新品で購入後、ワンウォッシュし約1年穿きました。
ブルーナボイン　ピーターパンツAG フルレングス品　稀少
2回目の洗濯以降は1度穿いただけです。
希少 BLACK LABEL CRESTBRIDGE ダブルフェイスデニム 79
良い感じに色落ちしました。
こもの様専用LEVIS 503BXX オリジナル
ポケット部分のステッチが切れてますが、着用に問題はないと思います(写真参照)
新品未使用 Levi''s LVC505-0217 W30 赤耳
非喫煙者ですのでタバコの臭いはありません。
【GW値下げ中】junya watanabe デニム
古着に抵抗のない方、早くエイジングしたい方向けですので、状態に神経質な方のご購入はご遠慮願います。
proposition パンツ

再構築 リメイク フレアデニム ドッキング 古着リメイク 【wf417】
サイズは30です。
SHIRTER フラワーデニムです ウォッシングデニム コンミル ブルー
実寸はウエスト(内側から計測) 約82cm、股上 約29.5cm、股下 約66cm、全長 約95cm、わたり 約27cm、裾幅 約20.5cm
LOUIS VUITTON ルイヴィトン ストレートデニムパンツ
多少の誤差はご了承ください。

【6/14まで】egon lab 23ss デストロイデニム

商品の情報

商品のサイズS
ブランドウエアハウス
商品の状態目立った傷や汚れなし

AONE4SURE x ILOVEUIHATEU ブルー　デニムパンツ　ジーンズ

fullcount フルカウント1952 W30(40cm) L34(82cm)

ディースクエアード 未使用 dsquared2 ブルーデニム 加工ペイント 44

90s USA製 Levi's 501 W36 濃紺　毛羽立ち

DSQUARED2 20SS Coolguy jeans クールガイジーンズM

ニードルズ　ジーンズ　花柄　日本製

バルマン バイカー 蛇腹 W5HT500C711V ダメージ加工 デニムパンツ

00s 極太 W40 ロカウェア ワイド デニム バギーパンツ 刺繍 b系 濃紺

再・再値下げ❗️希少サイズ 42 程度良 バイカーデニム コットン100%
商品は「WAREHOUSE S1000XX デッドストックブルー W30 大戦モデル エイジング品 」となります。公式サイトにて予約購入したデッドストックブルー 大戦モデルの初回ロットです。税込￥31,900です。新品で購入後、ワンウォッシュし約1年穿きました。2回目の洗濯以降は1度穿いただけです。良い感じに色落ちしました。ポケット部分のステッチが切れてますが、着用に問題はないと思います(写真参照)非喫煙者ですのでタバコの臭いはありません。古着に抵抗のない方、早くエイジングしたい方向けですので、状態に神経質な方のご購入はご遠慮願います。サイズは30です。実寸はウエスト(内側から計測) 約82cm、股上 約29.5cm、股下 約66cm、全長 約95cm、わたり 約27cm、裾幅 約20.5cm多少の誤差はご了承ください。

商品の情報

商品のサイズS
ブランドウエアハウス
商品の状態目立った傷や汚れなし

最終値下げ S1000XX blackjack様専用WAREHOUSE W30 DSB デニム/ジーンズ

0分钟前

最終値下げ S1000XX blackjack様専用WAREHOUSE W30 DSB デニム/ジーンズ

¥19,000 ¥14,250

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blackjack様専用WAREHOUSE S1000XX DSB W30 | signalstationpizza.com

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WarehouseLot.S1000XXDEAD STOCK BLUES1000XX-DSB – HINOYA Online Store

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