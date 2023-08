ハワイで購入したトミーフィルフィガーのおしゃれな赤の布製のキャリーケース・スーツケースです。日本では見たことがありません。

ハワイから日本へ移動するのに1度だけ使用しましたが、コロコロやハンドル等の等の出っ張り部分には多少傷がありますが、それ以外の部分は購入時のきれいな状態です。

赤色のキャリーケースは空港で荷物をピックアップする際にも目立つのですぐに自分のかどうかわかります。

周りと被らないキャリーケースはなかなかないのでおすすめです♪

色は赤と言っても少し控えめのきれいな赤です。

持ち運び時に注目されること間違いなし!

これからの諸侯シーズン用にいかがでしょうか。

◾️サイズ

縦 73cm

横 47cm

奥行き 29(上側)~33(下側)cm(エクスパンジョン+3cm)

(素人の採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください)

◾️素材

生地:ポリエステル

◾️その他仕様

外側:ポケット2か所

エクスパンジョン有り

キャリー用ハンドル

ロゴ1か所

内側:メッシュファスナーホルダー、洋服抑えバンド

ロゴ1か所

◾️注意点

一度だけの使用ですが、飛行機の貨物に乗せているため、多少なりとも汚れはあります。完璧を求める方や神経質の方は購入をお控えください。

◾️付属品

本体以外は説明書1枚が付属するのみです。

◾️発送方法

梱包は段ボールは困難ですので、傷がつかない様にビニール袋で2重に包んでからお送りしますのでご了承願います。

梱包に少しお時間を頂きます。

カラー···レッド

商品の情報 ブランド トミーヒルフィガー 商品の状態 未使用に近い

