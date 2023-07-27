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【60％OFF】 ソウソウ SOU・SOU みたて衣 ワンピース 花柄 花丸文様 和装 着物 着物

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ビンテージ アンティーク着物 長羽織り　黒
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値下げ交渉ＯＫ！夏物 駒絽 訪問着 正絹 Ｕ７０７

夏帯揚げ 和小物さくら 1675
ご覧頂きありがとうございます。
［7567］名古屋帯 美品 鏡裏面文様 紗綾形 刺繍 正絹 着物
他にも多数出品中ですので、
セミアンティーク振袖★袴セット★Mサイズ
よろしければご検討お願い致します☺︎︎*。
正絹 ブルー系袋帯 フォーマル 箔屋清兵衛 単品

最終価格！昭和の名古屋帯 上質 柔らか
みたて衣 （はなまるもんよう）
《長尺◆小紋『斎藤三才』ゆらぎの縞模様■モノトーン◆袷正絹着物◆KG3-22》

藤娘きぬたや◆お色と暈し染の美しい名古屋帯◆総絞り◆本疋田
目立つ傷汚れ無く美品です。
小紋 着物 草履 セット S 絹 総柄 ★ 松竹梅 縁起 白 黄色 金 ゴールド
Lサイズ
【新品未使用】爪掻本綴　袋名古屋帯

菱屋謹製CALEN BLOSSO 夏用博多織CAFE ZORI（M）台　臙色
「みたて衣」とは…
期間限定大幅値下げです新品　西陣織引箔高級袋帯 【真珠・本金箔】（綿芯仕立付）桜
着物に見立てた衣（ころも）という意味で名づけました。SOU・SOU流の簡易和装です。
【超絶逸品　美品】⭐️東京都無形文化財⭐️【極鮫江戸小紋】⭐️藍染⭐️突掘⭐️型紙⭐️

専用 2点セット【六通】金箔 萩の実
表地：毛 100%（モスリン）
きものやまと　着物　薔薇　紬
裏地：ポリエステル 100%
訪問着 着物 本加工 手染 地紋 金彩加工 花更紗 裄65 Ｍ 中古 sn571
・ウエストゴムはねじれや中折れのしにくい
着物、反物一本
[BBワッフル]を使用しています。
【加賀友禅】名古屋帯
・両脇ポケット付き。
セール♪箔屋清兵衛　六通柄袋帯　着物　平安彩煌箔

正絹佐賀錦
●寸法
注染浴衣　綿絽　モダン幾何学　裄67センチ
女L （身丈：131.5　肩幅：44　胸囲：123.5　アンダーバスト：99　袖丈：49　裾囲：162cm）
No.539　着物　正絹　名古屋帯　刺繍　未仕立　新品未使用

訪問着 河童 瓢箪 カッパ 作家物 落款 着物 きもの
●日本製
【全通】西陣織 みらくるコート

黒絞り　正絹
k1＊4

和装 草履バッグセット 帯地 黒×白 3枚芯 フリーサイズ k15-14

商品の情報

ブランドソウソウ
商品の状態未使用に近い

3枚芯ラフィアSサイズ

訪問着 正絹 淡いグリーンに花柄

夏の着物　　塩沢絣【新品】お買い得‼️早い者勝ち‼️
全商品一覧→#SHOPくるぅる着物一覧→#くるぅるの着物ご覧頂きありがとうございます。他にも多数出品中ですので、よろしければご検討お願い致します☺︎︎*。みたて衣 （はなまるもんよう）目立つ傷汚れ無く美品です。Lサイズ「みたて衣」とは…着物に見立てた衣（ころも）という意味で名づけました。SOU・SOU流の簡易和装です。 表地：毛 100%（モスリン） 裏地：ポリエステル 100%・ウエストゴムはねじれや中折れのしにくい [BBワッフル]を使用しています。・両脇ポケット付き。 ●寸法女L （身丈：131.5　肩幅：44　胸囲：123.5　アンダーバスト：99　袖丈：49　裾囲：162cm）●日本製k1＊4

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30分钟前

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