【60％OFF】 ソウソウ SOU・SOU みたて衣 ワンピース 花柄 花丸文様 和装 着物 着物

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ビンテージ アンティーク着物 長羽織り 黒

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値下げ交渉ＯＫ！夏物 駒絽 訪問着 正絹 Ｕ７０７



夏帯揚げ 和小物さくら 1675

ご覧頂きありがとうございます。

［7567］名古屋帯 美品 鏡裏面文様 紗綾形 刺繍 正絹 着物

他にも多数出品中ですので、

セミアンティーク振袖★袴セット★Mサイズ

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正絹 ブルー系袋帯 フォーマル 箔屋清兵衛 単品



最終価格！昭和の名古屋帯 上質 柔らか

みたて衣 （はなまるもんよう）

《長尺◆小紋『斎藤三才』ゆらぎの縞模様■モノトーン◆袷正絹着物◆KG3-22》



藤娘きぬたや◆お色と暈し染の美しい名古屋帯◆総絞り◆本疋田

目立つ傷汚れ無く美品です。

小紋 着物 草履 セット S 絹 総柄 ★ 松竹梅 縁起 白 黄色 金 ゴールド

Lサイズ

【新品未使用】爪掻本綴 袋名古屋帯



菱屋謹製CALEN BLOSSO 夏用博多織CAFE ZORI（M）台 臙色

「みたて衣」とは…

期間限定大幅値下げです新品 西陣織引箔高級袋帯 【真珠・本金箔】（綿芯仕立付）桜

着物に見立てた衣（ころも）という意味で名づけました。SOU・SOU流の簡易和装です。

【超絶逸品 美品】⭐️東京都無形文化財⭐️【極鮫江戸小紋】⭐️藍染⭐️突掘⭐️型紙⭐️



専用 2点セット【六通】金箔 萩の実

表地：毛 100%（モスリン）

きものやまと 着物 薔薇 紬

裏地：ポリエステル 100%

訪問着 着物 本加工 手染 地紋 金彩加工 花更紗 裄65 Ｍ 中古 sn571

・ウエストゴムはねじれや中折れのしにくい

着物、反物一本

[BBワッフル]を使用しています。

【加賀友禅】名古屋帯

・両脇ポケット付き。

セール♪箔屋清兵衛 六通柄袋帯 着物 平安彩煌箔



正絹佐賀錦

●寸法

注染浴衣 綿絽 モダン幾何学 裄67センチ

女L （身丈：131.5 肩幅：44 胸囲：123.5 アンダーバスト：99 袖丈：49 裾囲：162cm）

No.539 着物 正絹 名古屋帯 刺繍 未仕立 新品未使用



訪問着 河童 瓢箪 カッパ 作家物 落款 着物 きもの

●日本製

【全通】西陣織 みらくるコート



黒絞り 正絹

k1＊4

商品の情報 ブランド ソウソウ 商品の状態 未使用に近い

全商品一覧→#SHOPくるぅる着物一覧→#くるぅるの着物ご覧頂きありがとうございます。他にも多数出品中ですので、よろしければご検討お願い致します☺︎︎*。みたて衣 （はなまるもんよう）目立つ傷汚れ無く美品です。Lサイズ「みたて衣」とは…着物に見立てた衣（ころも）という意味で名づけました。SOU・SOU流の簡易和装です。 表地：毛 100%（モスリン） 裏地：ポリエステル 100%・ウエストゴムはねじれや中折れのしにくい [BBワッフル]を使用しています。・両脇ポケット付き。 ●寸法女L （身丈：131.5 肩幅：44 胸囲：123.5 アンダーバスト：99 袖丈：49 裾囲：162cm）●日本製k1＊4

商品の情報 ブランド ソウソウ 商品の状態 未使用に近い

和装 草履バッグセット 帯地 黒×白 3枚芯 フリーサイズ k15-143枚芯ラフィアSサイズ訪問着 正絹 淡いグリーンに花柄夏の着物 塩沢絣【新品】お買い得‼️早い者勝ち‼️