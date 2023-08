初回限定盤 2DVD + CD ブック付き

ケースに少々スリ傷薄い汚れあります

画像9 中古品によくある背に日焼けがあります

やや色が薄くてなってます

ディスク3枚とも傷は少なく綺麗です

並の中古品です

即購入オッケーです!

プチプチ梱包らくらくメルカリ便発送

「吉川晃司/KIKKAWA KOJI LIVE 2011 KEEP ON KICKIN'&SINGIN!!!!! 日本一心〈初回限定盤・3枚組〉」

DVD DISC 1

<2011.10.30 横浜アリーナ>

01. OPENING

02. 1990

03. RAMBLING MAN

04. IMAGINE HEROES

05. 恋をとめないで

06. VENUS ~迷い子の未来

07. RAIN-DANCEがきこえる 2011

08. ジェラシーを微笑みにかえて

09. 終わらないSun Set

10. INNOCENT SKY 2011

11. Cloudy Heart ~ Black Corvette '98

12. SEX CRIME

13. MODERN VISION 2007

14. TARZAN

15. サバンナの夜

16. LA VIE EN ROSE 2011

17. SPEED

18. Mr. Body & Soul

19. Fame & Money

20. TOKYO CIRCUS

21. Juicy Jungle

DVD DISC 2

<2011.10.30 横浜アリーナ アンコール>

01. KISSに撃たれて眠りたい

02. あの夏を忘れない

<2011.12.31 国立代々木競技場第二体育館>

01. The Gundogs

02. BOY'S LIFE

初回限定盤CD

01. 1990

02. IMAGINE HEROES

03. VENUS ~迷い子の未来

04. ジェラシーを微笑みにかえて

05. INNOCENT SKY 2011

06. Cloudy Heart ~ Black Corvette '98

07. TARZAN

08. Mr. Body & Soul

09. The Gundogs

10. BOY'S LIFE

初回限定盤 2DVD + CD ブック付きケースに少々スリ傷薄い汚れあります画像9 中古品によくある背に日焼けがありますやや色が薄くてなってますディスク3枚とも傷は少なく綺麗です並の中古品です即購入オッケーです!プチプチ梱包らくらくメルカリ便発送「吉川晃司/KIKKAWA KOJI LIVE 2011 KEEP ON KICKIN'&SINGIN!!!!! 日本一心〈初回限定盤・3枚組〉」DVD DISC 1<2011.10.30 横浜アリーナ>01. OPENING02. 199003. RAMBLING MAN04. IMAGINE HEROES05. 恋をとめないで06. VENUS ~迷い子の未来07. RAIN-DANCEがきこえる 201108. ジェラシーを微笑みにかえて09. 終わらないSun Set10. INNOCENT SKY 201111. Cloudy Heart ~ Black Corvette '9812. SEX CRIME13. MODERN VISION 200714. TARZAN15. サバンナの夜16. LA VIE EN ROSE 201117. SPEED18. Mr. Body & Soul 19. Fame & Money20. TOKYO CIRCUS21. Juicy JungleDVD DISC 2<2011.10.30 横浜アリーナ アンコール>01. KISSに撃たれて眠りたい02. あの夏を忘れない<2011.12.31 国立代々木競技場第二体育館>01. The Gundogs02. BOY'S LIFE初回限定盤CD01. 199002. IMAGINE HEROES03. VENUS ~迷い子の未来04. ジェラシーを微笑みにかえて05. INNOCENT SKY 201106. Cloudy Heart ~ Black Corvette '9807. TARZAN08. Mr. Body & Soul09. The Gundogs10. BOY'S LIFE

