SALOMON Speedverse PRG、カラーはBlackです。

☆リーボック☆INSTAPUMP FURY ポンプフューリーベージュ22.0

一度着用しています。

GIUSEPPE ZANOTTI ハイカットスニーカー プレート シボ革



NEW BALANCE ニューバランス ML725AF 24cm 新品未使用

Size : UK5.5/ JP:24cm

ハイカットスニーカー ヒステリックグラマー



2015 NIKE AIR MAX 95 STUSSY US8.5 新品

Color : Black / Alloy / Black

【新品未使用】KEEN/キーン ウィメンズジャスパースニーカー



CONVERSE / ALL STAR JAPAN HI ブラック25㎝

Material :

CHANEL スニーカー(最終値下げ価格)

アッパー:レザー/合成素材

NIKE TC 7900 プレミアム

アウトソール:ラバー

NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG BG つま黒

ライナー/インソール:テキスタイル

ニューバランス BB550LWT



新品 NIKE ベンチャーランナー24センチ

Price : 22,000円 (税込)

ダンクスカイハイ 25cm



via SANGACIO にゅ~ずMOM『GREIGE』23.5cm

*箱有り

未使用☆23㎝☆スエード☆スタンスミス☆アディダス adidas



ゴールデングース スニーカー 37



【新品、未使用】最新コレクション 入手困難 エルメス ピンクスニーカー

*中古品、自宅保管品につき、その旨ご理解いただける方とのお取り引きを希望いたします。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド サロモン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SALOMON Speedverse PRG、カラーはBlackです。一度着用しています。Size : UK5.5/ JP:24cmColor : Black / Alloy / BlackMaterial : アッパー:レザー/合成素材アウトソール:ラバーライナー/インソール:テキスタイルPrice : 22,000円 (税込)*箱有り*中古品、自宅保管品につき、その旨ご理解いただける方とのお取り引きを希望いたします。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド サロモン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

新品 アメリ ORKID AMERI 24cm VINTAGE✖️PUMAnewbalance M992eb 23.5cm【限定販売商品】新品 adidas スーパースター LEGO(23.0cm)【送料無料!新品未使用タグ付き✨】NIKE コルテッツ グリーン 緑Nike GS Air Jordan 1 OG "True Blue"NIKE × STUSSY airforce1 fossileMARNI マルニ 2022AW メリージェーンスニーカー 36 レザー