主題···風景・海景

絵画 作者不詳 サイン有 油彩8号 甲斐駒ヶ岳の初夏 逸品 L20

A.P 森の誘い 198-2

サンドピクチャー DIAMOND RING 29✕42✕2

A.Pと記載があるのは関係者様に配布されたものであるという証明にもなります。

メルカリ 額付き ( 黒 ) 油絵 F4-090914 風景(橋のある風景)



パステル額付き 枝垂れ桜 360mm×510mm 絵画 石坂宏

安藤 真司

【真作】★絵画★若尾和呂 油彩4号 マリヤの春 箱・黄袋入★U12



自作 オリジナル 絵画

Ando Shinji | 3 Artworks at Auction | MutualArt

掛け軸【雪中金閣寺】岡本芳水 956 雪景



ハート壷と花

Ando Shinji is an artist who was born in 1960.

【真作】★絵画★濱田珠鳳 指画(色紙) 牛★J137

The artist's work has been offered at auction multiple times, with realized prices ranging from 41 USD to 69 USD, depending on the size and medium of the artwork.

山水図 中国 軸 中国書 中国美術 山水 水墨画 骨董掛け軸



雪舟等楊【紙本水墨画 杉に寿老人図】 軸先骨 極め箱在《明治17年2月》模写



ふくろう親子 油絵



谷内 六郎 さん『 毛虫の鉄道 』



あいはら友子 龍神 赤富士 桜

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

