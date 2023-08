◾️アイテム

美品☆SOVEREIGN ソブリン テーラードジャケット 麻 ヘリンボーン



Armani エンポリオ アルマーニ テーラード カーディガン ジャケット

ETRO エトロ テーラードジャケット シアサッカー ストライプ 襟裏ペイズリー柄 44 イタリア製 Made in Italy

ネペンテス ジャケット



【極美品】ラルディーニ ニット ダブルジャケット ブートニエール付 ネイビー



エレファントトライバルファブリックス ジャケット オーバーサイズ

◾️サイズ 44

ポールスミスのジャケット



ラルディーニ⭐️ジャケット‼️42‼️定番ネイビーホップサック‼️春夏‼️オンオフ兼用

着丈 73cm

JUNYA WATANABE MAN タキシード テーラードジャケット ウール

身幅 48cm

シップス エニィ メンズ ジャケット エアリーハイブリット メンズ M

肩幅 42cm

ラルディーニ サマージャケット 定価11万 夏物

袖丈 62cm

モアレス 23SS 4ボタンダブルピークド金ボタンスポーツコート サイズM 新品



ラルディーニ⭐️ジャケット‼️46‼️ネイビー チェック‼️22ss‼️新ロゴ‼️リネン

平置き実寸です。

READYMADE × WARREN LOTAS OVER SIZE SHIRT



【リネン100%】ネストローブ CONFECT テーラードジャケット L相当



【超希少】コム・デ・ギャルソン オム チェック柄 テーラードジャケット 菅田将暉

◾️状態

DOUBLE OVER JKT オーバー ジャケット



ジャーナルスタンダード 藍染めコットンテーラードジャケット Sサイズ

中古品です。

APC チェスターコート

若干の使用感はありますが、特筆すべき汚れや破れ、型崩れや匂いなどは無く良いコンディションです!

ドルチェ&ガッバーナ ツーピース レザー切替 千鳥柄 パイピング ブラウン 50



Littlebig 19ss セットアップ



ユニクロ マルニ ジャケット・パンツのセットアップ

◾️詳細

ブランド古着!日本製 copano86 フレンチクラシック テーラードジャケット



【美品】トゥモローランド テーラードジャケット 44

乙凸感のあるシアサッカー生地を使用したテーラードジャケットです。

Engineered Garments 20ss LOITER JACKET

襟裏がペイズリー柄になっておりさりげなくオシャレです^_^

【美品】トゥモローランド 超高級 春夏 テーラードジャケット



MBハイエンドニットブレザー



COMME des GARCONS HOMME ウールトロテーラードジャケット

◾️カラー

ナナミカ テーラードジャケット フード付き PERITEX M グレー



BLUEFACED WOOL JACKET & WIDE SLACKS

白

Maison MIHARA YASUHIRO テーラードジャケット

青

soerte オーバーサイズ6ボタンアソートブレザー 1(S)サイズ イエロー

水色

YARMO(ヤーモ)OFFICER JACKET

灰色

Saint Laurent サンローラン ジャケット メンズ

ホワイト

ケンゾー メンズ【ML相当】テーラードジャケット☆綿100% チェック☆緑

ブルー

LARDINI XL 50 テーラードジャケット モヘア アルパカ ウール

スカイブルー

DENHAM デンハム ジャケット

グレー

コムデギャルソンシャツ COMME des GARCONS ジャケット



GUCCI GGキャンパス オーバーサイズジャケット

ストライプ柄

トゥモローランド ジャケット TOMORROWLAND PILGRIM スーツ



【ブルース様専用】着用1回 TAGLIATORE/タリアトーレ ジャケット46

襟裏はオレンジです。

BOGLIOLI ボリオリ K. ジャケット



auralee light wool max gabardine jacket



sulvam ベロアジャケット

◾️素材

オーストリア チロル ジャケット テーラード ブレザー ユーロ ヴィンテージ



J7135 新品 23区オム BETTER トラベルジャケット 紺 50(XL)

表地 ポリエステル67%

varde77 スモーキングジャケットQUILTING WOOL JACKET

コットン33%

ヨウジヤマモト テーラード ジャケット ブルゾン



【新品】CARVENカルヴェン☆メンズテーラーズジャケット

裏地 アセテート70%

海上自衛隊 旧幹部第1種夏服上衣

キュプラ30%

未使用極美品 ナイジェルケーボン 19SS リネン グレンチェックマロリーJKT



AURALEE セットアップ LIGHT WOOL MAX GABARDINE



(jiji2019様専用)LES HOMMES、New Balance

◾️配送等

ernesto ダブルブレスト センターベント ピークドラペル

簡易包装にて即日〜1日程度で発送いたします。

エンジニアードガーメンツ チェンジボタン ダック地 カバーオール ジャケット

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

【美品】 FRED PERRY/フレッドペリー ジャケット



NOISE MAKER ノイズメーカー ジャージ素材 テーラードジャケット



TONELLO トネッロ Brilla ダブルブレストウールジャケット

●鑑定済の大手中古ブランド買取店、大手リユースショップにて購入しているため、 真贋に 問題はないと認識しておりますが万が一偽物があった場合は、返金対 応させて頂きますのでご安心下さい。

ランバンオンブルー LANVIN【M】リネン テーラードジャケット ネイビー



新品!Gianfranco Bommezzadri フランネルコート

●使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも 中古品とのご認識の上、 細かな状態をお気にされる方はご購入をお控 えください。

〔最高峰〕JOHN LAWRENCE SULLIVAN風 tailored



コムデギャルソンオムプリュス ウール テーラードジャケット金ボタン 2015SS

●写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が 実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エトロ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◾️アイテムETRO エトロ テーラードジャケット シアサッカー ストライプ 襟裏ペイズリー柄 44 イタリア製 Made in Italy ◾️サイズ 44着丈 73cm身幅 48cm肩幅 42cm袖丈 62cm平置き実寸です。◾️状態中古品です。若干の使用感はありますが、特筆すべき汚れや破れ、型崩れや匂いなどは無く良いコンディションです!◾️詳細乙凸感のあるシアサッカー生地を使用したテーラードジャケットです。襟裏がペイズリー柄になっておりさりげなくオシャレです^_^◾️カラー白青水色灰色ホワイトブルースカイブルーグレーストライプ柄襟裏はオレンジです。◾️素材表地 ポリエステル67% コットン33%裏地 アセテート70% キュプラ30%◾️配送等簡易包装にて即日〜1日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。●鑑定済の大手中古ブランド買取店、大手リユースショップにて購入しているため、 真贋に 問題はないと認識しておりますが万が一偽物があった場合は、返金対 応させて頂きますのでご安心下さい。●使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも 中古品とのご認識の上、 細かな状態をお気にされる方はご購入をお控 えください。●写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が 実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エトロ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

美品!即完売!BEAMS × coffee and milkYAECA CONTEMPO CHESTER COAT SHORT 美品激レア名品【the Sakaki】キモノファブリック リネンチェックジャケットLARDINI ブートニエール付ラルディーニ ネイビー アンコン【新品未使用/定価8.69万】コムデギャルソン 22SS リバーシブルジャケット新品 46 マルジェラ 21aw テーラードジャケット 黒 4399TAGLIATORE タリアトーレ ジャケット新品 マッキントッシュロンドン バランサージャケット 38ロロ ピアーナ テーラージャケットLARDINI × giab's ARCHIVIO パッカブル ジャケット 48