商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ディオールオム 商品の状態 やや傷や汚れあり

Dior Homme B23 のサイズ43です。27.0〜27.5cmの方はちょうどいいかと思います。あまり履く機会がなかった為、比較的綺麗だと思います。定価は当時13万くらいでした。インソールがやや厚みがありスタイル良く着こなせるアイテムだと思います。箱、保存袋は付属致します。

