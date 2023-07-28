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公式の店舗 バーバリー Burberry 大判ストール メガチェック ノバチェック シルク混 ストール/スヌード

商品の説明

バーバリーのストールです。
アクネストゥディオズ ACNE STUDIOS 大判チェックストール
定番のノバチェックメガチェックです。
アッシュペーフランスストール
ウール80% シルク20%
ファリエロサルティ Faliero Sarti コットン シルク ストール
薄手でこれからの季節にお使いいただけます。
【良品】エルメス HERMES カレ140 超大判ショール タグあり 着画

GENNY イタリア製 レーヨン・シルク フリンジストール

【新品未使用】ロエベ　モヘア　マフラー　ウール　ウールマフラー
○平置き実寸
ジョンストンズ　カシミヤ大判ストール
タテ　約246cm
希少 HERMES ストール 美品
ヨコ　約70cm
FENDIストール 新品

未使用 CIEL ラッピング可 No.CAM30069

肌寒い時のお供に　コム・デ・ギャルソン　英字プリント大判ストール
○状態
Giovi ジョヴィ　ファーポンチョ　ストール　ケープ　スヌード　ブラウン
ひっかけが１箇所と糸のよれが数カ所あります（写真8〜9枚目）
1175 エルメス　ストール　スカーフ　シルク混　馬柄　ヴィンテージ
個人差はあるかと思いますが、ほとんど気にならない程度です。
未使用品 ジョシュアエリス カシミア100％ 大判 フリンジ ストール オレンジ
その他、全体的に毛羽立ちも少なく、タグのヨレや汚れなどありません。
春仕様　HERMES　エルメス　ストール　ブラック　カシミヤ/シルク/ウール

シャネルストール　スワロフスキービジュー

■Louis Vuittonルイ・ヴィトン■モノグラム柄シルク大判スカーフ■
購入先：大手リサイクルショップにて購入
［希少］PLEATS PLEASE モノトーンストール

HERMES エルメス カレ90 ARABESQUES アラベスク スカーフ
中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

ジョンストンズ カシミヤ　大判ストールランドルフスリープ　美品　ブルー

商品の情報

ブランドバーバリー
商品の状態目立った傷や汚れなし

希少　vintage アンゴララビットウール　ショール　ストール

AK＋1/ウォッシュリネンストール新品

Burberry バーバリー 大判ストール シルク混 ノバチェック メガチェック

ニールバレット　Neil Barrett イタリア製マフラー ストール

グッチ　GUCCI ストール　ショール　正方形

アクネストゥディオズ ACNE STUDIOS 大判チェックストール

アッシュペーフランスストール

ファリエロサルティ Faliero Sarti コットン シルク ストール

【良品】エルメス HERMES カレ140 超大判ショール タグあり 着画
バーバリーのストールです。定番のノバチェックメガチェックです。ウール80% シルク20%薄手でこれからの季節にお使いいただけます。○平置き実寸タテ　約246cmヨコ　約70cm○状態ひっかけが１箇所と糸のよれが数カ所あります（写真8〜9枚目）個人差はあるかと思いますが、ほとんど気にならない程度です。その他、全体的に毛羽立ちも少なく、タグのヨレや汚れなどありません。購入先：大手リサイクルショップにて購入中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

商品の情報

ブランドバーバリー
商品の状態目立った傷や汚れなし

公式の店舗 バーバリー Burberry 大判ストール メガチェック ノバチェック シルク混 ストール/スヌード

3分钟前

公式の店舗 バーバリー Burberry 大判ストール メガチェック ノバチェック シルク混 ストール/スヌード

¥11,500 ¥9,775

(税込) 送料込み
3
3
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商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

c102fbe04

 1368

本人確認済
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コメント (3)

c102fbe04
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格安 Burberry バーバリー メガチェック ノバチェック シルク混 大判

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バーバリー ストール/マフラー メンズ レディース ハーフメガ

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BURBERRY バーバリー マフラー HALF MEGA CHECK CASHMERE SCARF レディース チェック カシミヤ ストール スカーフ フリンジ カラー4色

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Burberry バーバリー ハーフ メガ チェック カシミア マフラー

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Burberry バーバリー ハーフ メガ チェック カシミア マフラー

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