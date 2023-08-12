★日本の職人技★ コーチ　ハンドバッグ　ミニバッグ　シグネチャー　【新品】 ショルダーバッグ

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取り外しストラップが付いておりますので、ハンドバッグ

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ショルダーバッグと2wayでお使いいただけます。

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ご覧いただきありがとうございます。COACH コーチ ハンドバッグ ショルダーバッグ 海外のアウトレットショップにて購入しました。 コピー商品は一切取り扱っておりません。 確実正規品ですので、安心してご購入下さい。こちらの商品は海外のアウトレット商品になります。商品に完璧を求める方は購入をご遠慮ください。 こちらは正規品のみを販売しておりますため、ご不安な方や疑いを持たれる方は購入をお断りいたします。 ご不安な方は直接、店舗にて手に取って購入いただくことを勧めいたします。◇新品、未使用ちょっとしたお出かけにお洒落でかわいいバッグです。取り外しストラップが付いておりますので、ハンドバッグショルダーバッグと2wayでお使いいただけます。【サイズ】 横上部18.5cm/横下部20.5cmx高さ15.5cm×マチ9cmトップハンドル19cmショルダーストラップ106〜124cm素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。【色】ブラック、ブラウン【仕様】内側 : ファスナーポケット1 オープンポケット1外側 : オープンポケット2長さ調節、取り外し可能ストラッププッシュロック式開閉【素材】PVCコーティング◉コメントなし、即購入OK。購入者様優先とさせていただきます。★土・日曜日及び祝日の発送はお休みになります。NH57

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