J&Mデビッドソンのクロスボディウォレットです。

人気のピンクです。

価格は103,400円でした。

1年程、月に2.3回くらいの頻度で使用していました。

着用感はございますが、目立つダメージはございません。

ショルダーバッグとしても、ショルダーを外して長財布としても2wayでご活用いただけます。カードポケット×6、お札ポケット×1に付属のコインケースも付いています。マチがありバッグの後ろにもポケットもあるので、携帯や鍵やハンカチなども収納いただけます。

【サイズ】横21.5、縦11.5、まち2.5㎝

【原産国】スペイン

クローゼットの整理の為、お安く価格の設定をさせていただいております。

是非この機会をお見逃しなく!!

プロフィールをご確認くださいませ。素人判断・個人保管の為、神経質な方はご遠慮くださいませ。

#ショルダーウォレット #長財布 #トゥモローランド #イエナ #ジェイアンドエムデビッドソン #VERY #滝沢眞紀子 #ユナイテッドアローズ #ピンク #カーニバル #チェーンウォレット

トゥモローランド

ロンハーマン

ユナイテッドアローズ

IENA

カーニバル

チェーンウォレット

VERY

STORY

の好きな方にも♡

柄・デザイン···無地

素材···本革

財布形···長財布

カラー···ピンク

商品の情報 ブランド ジェイアンドエムデヴィッドソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

