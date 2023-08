かわいい！ 最終値下げ‼️クリスチャンルブタンスニーカー　サイズ41‼️ スニーカー

カラー···ホワイト

早い者勝 期間限定値下げ NB 2002

スニーカー型···ローカット

KITH × New Balance 990 v3 ‘Tornade’ US10

履き口···紐

26.0cm 新品 40周年限定 NIKEエアフォース1 AIR FORCE 1

素材···本革

【ミツワ様専用】NIKE Dunk Low Vntg us10.5/28.5

柄・デザイン···無地

エアマックス90 グレー(27cm)



Off-White×Nike Air Force 1 Mid "White"

人気のあるルブタンの白スニーカーです‼️

New Balance M2002RHO "Phantom" 26.5cm

定価は10万以上はした気がします‼️

sangacio にゅYORK つま黒 【26.5㎝】



■新品26.0cm■ ナイキ エア ジョーダン 1 LOW SE オレンジ

気に入って昔履いてましたが今は履いてないので出品します‼️

adidas micropacer II アディダス マイクロペーサー 28.5

まだまだ履けます!まだソールの削れも少なく皮のヘタリも感じません‼️

【希少】NIKE AIR PRESTO GPX OLYMPIC 26cm

シンプルですがルブタンのスタッツもありますのでちゃんとかなりカッコいいと思います‼️

GYAKUSOU ギャクソウ NIKE アンダーカバー スニーカー



ナイキ NIKE エアジョーダン1 J.Balvin

どんな服にも合わせられるのでかなり重宝しました!

HOKA ONE ONE M KAHA LOW GTX 25.5cm 美品



未使用 登山 KEEN KARRAIG MID WP トレッキングシューズ

箱等はありませんのでよろしくお願いいたします。

ヴァンズ オーセンティック アナハイム ファクトリー レザー US9 27cm



ナイキ ノクタ

値下げ等受け付けますのでコメントお待ちしております!

NIKE AIR MAX 95 ESSENTIAL ATMOS

今週位までしか出品しない予定なので早い者勝ちです!

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド クリスチャンルブタン 商品の状態 やや傷や汚れあり

カラー···ホワイトスニーカー型···ローカット履き口···紐素材···本革柄・デザイン···無地人気のあるルブタンの白スニーカーです‼️定価は10万以上はした気がします‼️気に入って昔履いてましたが今は履いてないので出品します‼️まだまだ履けます!まだソールの削れも少なく皮のヘタリも感じません‼️シンプルですがルブタンのスタッツもありますのでちゃんとかなりカッコいいと思います‼️どんな服にも合わせられるのでかなり重宝しました!箱等はありませんのでよろしくお願いいたします。値下げ等受け付けますのでコメントお待ちしております!今週位までしか出品しない予定なので早い者勝ちです!

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド クリスチャンルブタン 商品の状態 やや傷や汚れあり

nike air jordan 1 mid 25cmAdidas SAMBA OG Black White GUM サンバ 26.5adidas superstar 80saj1 cement80s USA製 コンバース オールスター ブラック サイズ13 1/2デカバキ