○アイテム

○購入元

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)

○サイズ

タテ 24cm

ヨコ 38cm

マチ 16cm

ハンドル 33cm

※あくまで素人採寸です。

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

全くの新品未使用品で、自宅保管しておりました。タグもついたままです。

○カラー

ブラック、黒

○素材

レザー

○配送

佐川急便の飛脚宅急便の予定をしております。

配送先によっては変更することがありますこと、ご了承下さい。

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。

○素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

○タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。

○発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m

○ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。

○購入前にプロフィールの確認を宜しくお願いします。

管理番号:m73

商品の情報 ブランド ゴールドファイル 商品の状態 新品、未使用

