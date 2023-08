サイズL(174センチ69キロ着用で余裕がありました)

色 ベージュ

素材

表地 コットン 100%

裏地 ポリエステル100%

中はメッシュになっていて外側はとても丈夫です

寒い日は厚着、暖かければ軽い物を着れちょうど良いかと思います

採寸

着丈69肩幅45身幅56袖丈66.5

(計測はリブの端まで)

若干の誤差はご了承下さい

商品の状態 B(目立った所の傷や汚れもとても小さいため)

全体的に程度は良いですが所々気にならない程度のスレや玉があります

右袖のリブ若干の毛玉(毛玉取りで簡単に取れる程度)

前側の小さいなロゴに若干の汚れ

フードの内側メッシュ素材の脱線

参考

S

新品未使用(タグ付き)

A +

使用感が無く美品

A

使用感が少しあるが色落ちの心配無し

B

使用感は感じられるが傷や汚れ無し

C

使用感があり目立つ傷や汚れが1箇所ほどある

D

使用感があり2.3箇所傷や汚れあり

E

使用感もあり自身でリペア等が必要なほど汚れや傷がある

状態は写真でよくご確認し検討ください。

入念に検品致しましたが万が一の見落としはご了承ください

中古品に理解ある方のご購入をお願い致します。

#カナメの雑貨屋さん

カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

素材···コットン

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、秋

パーカー

マウンテンパーカー

カバーオール

厚手

春にも秋にも

商品の情報 商品のサイズ L ブランド カーハート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

サイズL(174センチ69キロ着用で余裕がありました)色 ベージュ素材表地 コットン 100%裏地 ポリエステル100%中はメッシュになっていて外側はとても丈夫です寒い日は厚着、暖かければ軽い物を着れちょうど良いかと思います採寸着丈69肩幅45身幅56袖丈66.5(計測はリブの端まで)若干の誤差はご了承下さい商品の状態 B(目立った所の傷や汚れもとても小さいため)全体的に程度は良いですが所々気にならない程度のスレや玉があります右袖のリブ若干の毛玉(毛玉取りで簡単に取れる程度)前側の小さいなロゴに若干の汚れフードの内側メッシュ素材の脱線参考S新品未使用(タグ付き)A +使用感が無く美品A使用感が少しあるが色落ちの心配無しB使用感は感じられるが傷や汚れ無しC使用感があり目立つ傷や汚れが1箇所ほどあるD使用感があり2.3箇所傷や汚れありE使用感もあり自身でリペア等が必要なほど汚れや傷がある状態は写真でよくご確認し検討ください。入念に検品致しましたが万が一の見落としはご了承ください中古品に理解ある方のご購入をお願い致します。 #カナメの雑貨屋さんカラー···ベージュ柄・デザイン···無地素材···コットンジップ・ボタン···ジップアップフード···フードあり(取外し不可)季節感···春、秋パーカーマウンテンパーカーカバーオール厚手春にも秋にも

