EW original logo shirt one-piece

カラー···ブルー(ネイビー)

柄・デザイン···その他

袖丈···長袖

季節感···春、秋、冬

定価:20,680円

現在も公式にて販売されています。

~公式説明~

EmiriaWizオリジナルのモノグラム柄を全面に使用したワンピース。

シンプルで洗練されたデザインはシーン問わず活躍すること間違いなし。

細かなプリーツが入った裾は、揺れ感と広がりを美しく見せてくれます。

締め色の配色で知的な存在感ありつつ、ハイウエストの切り替えでスタイルアップが叶う一枚。

程よい厚みの生地を使用しており、春、秋、冬とシーズンを跨いでご着用いただけます。

※この製品はプリーツ加工を施してありますが、永久的なものではありません。

※生地の切り替えし部分はファスナーが固く感じられる場合がございますが、仕様上、避けることができないお作りとなっております。

(不良品ではございません。)

モデル身長:164cm / モデル着用サイズ:Sサイズ

素材:【本体】ポリエステル100%【裏地】ポリエステル100%

裏地: あり

伸縮性: ウエストバック/ゴムギャザー

透け感: なし

ファスナー: あり/センターバック

試着はしておりタグは切ってありますが、新品未使用のままです。

自宅保管ということをご了承くださいませ。

出回っていないレアなので、現在は公式かここでしか購入できません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エミリアウィズ 商品の状態 新品、未使用

