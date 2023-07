【ブランド】モンクレール moncler

【カラー】オフホワイト

【サイズ】キッズ 14a

着丈60

身幅46.5

肩幅38.5

袖18

※ヨーロッパの高級セレクトショップで購入しました。

※真っ白ではなくて優しいオフホワイトです。

※ #フラワーmoncler にて是非お買い物をお楽しみください

※プラス100円でメルカリ便に変更可能です。

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···クルーネック

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド モンクレール 商品の状態 新品、未使用

