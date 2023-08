ブレイクキュー「JFlowers Energy Break JF- BKE01」です。

【商品概要】

ビリヤードキュー Jeffery Ignacioに譲って貰ったブレークキュー

バット材 上質パープルハート、5本カーボン芯内蔵

シャフト Jフラワーオリジナルカーボンシャフト

先角 COX RESINブレイク専用先角

ブレイクキュー「JFlowers Energy Break JF- BKE01」

先角径 13mm

重さ 約19oz

ジョイント ユニロック

●付属品

ジョイントキャップ (バット用、シャフト用)

※写真 10枚目の「はかり」は、重量確認のために使用しており、本商品には付属しません。

「中古品であること」をご理解の上、ご購入ください。

(※ご購入後は、返品及び返金のご対応はいたしませんので,あらかじめご承知おきください)

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

