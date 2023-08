最高の品質 Canon EF-M55-200F4.5-6.3 IS STM レンズ(ズーム)

Canon EF-M55-200F4.5-6.3 IS STM

Canon EF-M55-200F4.5-6.3 IS STM



動作確認済みです。

撮影には差し支えありませんが、

中古品であることを認識した上での

ご購入をよろしくお願いします。

写真に載っているレンズフード、

レンズフィルターはお付けします。

AF機構有無: AF

color: BLACK

ズームレンズタイプ(新): 望遠ズームレンズ

フォーマット種類: APS−C

レンズマウント(メーカ): キヤノン EF−Mマウント

一眼レフ/ミラーレス: ミラーレス用

交換レンズタイプ: ズームレンズ

交換レンズ内手ぶれ補正機能: 補正機能有

特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外

#キヤノン

#Canon

マウント···キヤノンEF-Mマウント系

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEF-Mマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Canon EF-M55-200F4.5-6.3 IS STM動作確認済みです。撮影には差し支えありませんが、中古品であることを認識した上でのご購入をよろしくお願いします。写真に載っているレンズフード、レンズフィルターはお付けします。AF機構有無: AFcolor: BLACKズームレンズタイプ(新): 望遠ズームレンズフォーマット種類: APS−Cレンズマウント(メーカ): キヤノン EF−Mマウント一眼レフ/ミラーレス: ミラーレス用交換レンズタイプ: ズームレンズ交換レンズ内手ぶれ補正機能: 補正機能有特殊レンズタイプ: 特殊レンズ以外#キヤノン#Canonマウント···キヤノンEF-Mマウント系

