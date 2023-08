ルイヴィトン LOUIS VUITTON モノグラム

【現状・状態】

使用によるスレ汚れ等があります。

裏側に白い汚れがあります。

またまだお使いいただけるお品です。

【サイズ】

約 縦80 X 横84 cm

#みこのお店 ←みこの販売商品全部見れます。

「#みこのお店 +(欲しいアイテムキーワード)」で簡単に検索できます。

●購入先について

エコリング

(古物商許可証取得者のみが出入り可能な国内ブランドオークション。すべて真贋鑑定済みの正規品です)

全て購入時の管理番号及びシリアル番号にて管理しておりますので安心してご購入ください。

万が一ブランド買取店等で鑑定士より基準外と判断された場合は速やかに返品・返金処理をさせて頂きます。

●付属品について

付属品は特別に説明がない限り画像に写っているものが全てになりますのでご了承ください。

●商品到着後の不具合について

中古品商品は機能としての致命的不具合がある場合に返品を承ります。必ず受取評価前にご連絡ください。

※但し説明に状態の記載がある場合や、キズ汚れ等の個人毎の感覚の違いによるものについては対象外ですのでご了承下さい。

※受取評価後は原則受付致しかねます。

●30を超えるいいねが付く商品は、お値引き後の横取り購入を回避する為にお値引き対象外とさせて頂いておりますので、現在の価格でご検討ください。

●その他何か質問等ありましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。

ルイヴィトン

LOUIS VUITTON

Louis Vuitton

ヴィトン

シルク

230831927

yg2303046/005

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

ルイヴィトン LOUIS VUITTON モノグラム ストール スカーフ ワイン【現状・状態】使用によるスレ汚れ等があります。裏側に白い汚れがあります。またまだお使いいただけるお品です。【サイズ】約 縦80 X 横84 cm#みこのお店 ←みこの販売商品全部見れます。 「#みこのお店 +(欲しいアイテムキーワード)」で簡単に検索できます。●購入先についてエコリング(古物商許可証取得者のみが出入り可能な国内ブランドオークション。すべて真贋鑑定済みの正規品です)全て購入時の管理番号及びシリアル番号にて管理しておりますので安心してご購入ください。万が一ブランド買取店等で鑑定士より基準外と判断された場合は速やかに返品・返金処理をさせて頂きます。●付属品について付属品は特別に説明がない限り画像に写っているものが全てになりますのでご了承ください。●商品到着後の不具合について中古品商品は機能としての致命的不具合がある場合に返品を承ります。必ず受取評価前にご連絡ください。※但し説明に状態の記載がある場合や、キズ汚れ等の個人毎の感覚の違いによるものについては対象外ですのでご了承下さい。※受取評価後は原則受付致しかねます。●30を超えるいいねが付く商品は、お値引き後の横取り購入を回避する為にお値引き対象外とさせて頂いておりますので、現在の価格でご検討ください。●その他何か質問等ありましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。ルイヴィトン LOUIS VUITTON Louis Vuitton ヴィトン シルク230831927yg2303046/005

