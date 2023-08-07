驚きの値段 keboz × Majestic ケボズ ベースボールシャツ baseball 応援グッズ

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自身で店舗で購入後、1度家の中で試着したのみで、1度も外で着用しておりません。未使用ではありますが、中古品になりますので、神経質な方は購入をお控えください。
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keboz × Majestic baseballshirtケボズ マジェスティック ベースボールシャツサイズ Mカラー ホワイト自身で店舗で購入後、1度家の中で試着したのみで、1度も外で着用しておりません。未使用ではありますが、中古品になりますので、神経質な方は購入をお控えください。即購入大歓迎です。よろしくお願いします。