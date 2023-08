【新品、タグ付き、ビッグサイズ、

DIANE VON FURSTENBERG(ダイアン フォン ファステンバーグ)のチェーンリンク柄 ラップワンピースになります。

シルク100%で高級感もあり、エレガンスなドレスワンピースです!

ベルトでウエストを調整できる為、

美しいシルエットを作れるだけでなく

リボンの結び方次第で雰囲気も変えていただけます^⁠_⁠^

【ブランド】

DIANE VON FURSTENBERG

ダイアン フォン ファステンバーグ

【定価】

63800円

【カラー】

白、黒

ホワイト、ブラック

【サイズ表記】

12 (XL)

【サイズ実寸】

着丈→98 cm

身幅→40 cm

肩幅→38 cm

袖丈→47 cm

平置き実寸です。

素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。

【素材】

シルク 100%

【購入元】

大手リサイクルショップ

【状態】

商品の状態:S(新品、未使用)

S:新品、未使用

A:未使用に近い

B:目立った傷や汚れなし

C:やや傷や汚れあり

D:傷や汚れあり

【その他注意事項】

・商品の検品は十分に行っておりますが、見落とし等がある場合もございます。また、商品は自宅保管となりますのでご理解ください。

・送料の都合上、商品は小さくたたんで発送いたします。

・ご覧いただいている商品のカラーにつきましては、光の加減等により多少異なる場合がございます。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【☆まとめ買いでお得セール☆】

フォローで『5%OFF!!』

フォロー+2点以上ご購入で『10%OFF!!』

※おまとめ買いいただける際は、フォローと購入される商品名をコメントくださいね^_^

是非この機会にご利用くださいませ!!

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

#まとめ買いでお得セール 【03630369】

カラー...ブラック

柄・デザイン...その他

袖丈...長袖

季節感...春, 夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ダイアンフォンファステンバーグ 商品の状態 新品、未使用

【新品、タグ付き、ビッグサイズ、 即購入可、値下げ交渉歓迎、24h以内 発送】DIANE VON FURSTENBERG(ダイアン フォン ファステンバーグ)のチェーンリンク柄 ラップワンピースになります。シルク100%で高級感もあり、エレガンスなドレスワンピースです!ベルトでウエストを調整できる為、美しいシルエットを作れるだけでなくリボンの結び方次第で雰囲気も変えていただけます^⁠_⁠^【ブランド】DIANE VON FURSTENBERGダイアン フォン ファステンバーグ【定価】63800円【カラー】白、黒ホワイト、ブラック【サイズ表記】12 (XL)【サイズ実寸】着丈→98 cm身幅→40 cm肩幅→38 cm袖丈→47 cm平置き実寸です。素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。【素材】シルク 100%【購入元】大手リサイクルショップ【状態】商品の状態:S(新品、未使用)S:新品、未使用A:未使用に近いB:目立った傷や汚れなしC:やや傷や汚れありD:傷や汚れあり【その他注意事項】・商品の検品は十分に行っておりますが、見落とし等がある場合もございます。また、商品は自宅保管となりますのでご理解ください。・送料の都合上、商品は小さくたたんで発送いたします。・ご覧いただいている商品のカラーにつきましては、光の加減等により多少異なる場合がございます。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜【☆まとめ買いでお得セール☆】フォローで『5%OFF!!』フォロー+2点以上ご購入で『10%OFF!!』※おまとめ買いいただける際は、フォローと購入される商品名をコメントくださいね^_^是非この機会にご利用くださいませ!!〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜#まとめ買いでお得セール 【03630369】カラー...ブラック柄・デザイン...その他袖丈...長袖季節感...春, 夏, 秋

