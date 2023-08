【爆売りセール開催中！】 Solano Arc’teryx Hoody ソラノフーディー L マウンテンパーカー

アークテリクスのSolano Hoody GORE-TEXゴアテックスジャケットです。

状態 新品未使用タグ付き

COMOLIのデザイナー小森さんが着用されていることで脚光を浴びたモデルです。

ロゴやデザインが控えめな為街着として人気があります。

防風性のあるGORE素材を使用したフードジャケットのソラノです。高い機能性と耐候性を備え、洗練されたアーバンスタイルに適したモデル。防風、撥水、通気性に富み、起毛ポリエステルのライナーでさらに快適な着心地です。

都会でのアクティブなライフスタイルを促す、耐候性のあるヒップ丈のレギュラーフィットで、裏地付きの大きめのフードで温かく保護します。動きやすさを向上させるため、脇部分にマチを付け、立体構造のパターンを採用しています。

【ソフトシェル】・4方向に伸びる通気性ストレッチ織布に、優れた耐摩擦性を加えました。【通気素材】・ムレを逃すことで、温度を調整し、服の内側を快適に【防風素材】・風を透さず、軽量ながら高い耐候性能を発揮。- PRODUCT DETAILS -【素材】表地:ポリエステル 100% 裏地:ポリエステル 100% ナイロン 100%【生産国】MADE IN VIETNAM【注意】・サンプルを計測しているため、多少の誤差があることを予めご了承ください。・着用、お取り扱いの際は商品についておりますアテンションタグ、洗濯ネームを必ずご確認ください。

SIZE - L

着丈 / 肩幅 / 身幅 / 袖丈- 73.5 / 53 / 62.5 / 67

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アークテリクス 商品の状態 新品、未使用

