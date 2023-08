なにわ男子の長尾謙杜くんが出演されている

パパと娘の7日間(2022)のDVDになります。

新品未開封になります。

TBSショッピングで注文していたのですが、

注文していたことを忘れて書店でDVDを

購入した為、1つ出品させて頂きます。

人気グループ...なにわ男子

グッズ種類...ドラマDVD

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

