全国総量無料で 新品未使用 NEW ERA New York Mets -7 1/2 キャップ

◾️商品名

NEW ERA New York Mets - 50TH ANIV 59FIFTY TANGERINE ORANGE/CHROME【70760417】

7 1/2

ニューエラ ニューヨーク メッツ

ホームゲームトーキョー別注のNEW ERA

朝岡周 提案カラー

重複当選したので、出品します

◾️購入場所

ホームゲームトーキョー

◾️状態

新品未使用

✅注意事項

・即購入OKです!写真に載ってる付属品おつけします。

・こちらの商品は100%正規品です。『正規品ですか?』などの質問には対応しませんのでご了承ください。

・トラブル回避の為、新規の方、評価の低い方、評価の悪い方の入札は予告なく取り消しさせて頂く場合がございますので、予めご了承下さい。

・質問があればコメントください

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 新品、未使用

