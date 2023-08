こちらの商品は私自身でPSA鑑定(米国直送)に出したワンオーナー品となります。

ポケカ ナンジャモ sar



【ポケカ】ゲンガー&ミミッキュGX SR&RR✨アセロラスリーブ入り✨特別セット

画像のPSAケースに入ったままお送りいたします。

極美品 ブラッキーV【SR】{084/069}



【超貴重】ポケカ legend プロモ 未開封 2 枚

【注意事項】

ポケモンカード 151 強化拡張パック シュリンク無し

商品の価格は相場を見て変動させて頂いております。

ポケモンカード ロストアビス 2BOX シュリンク付き

その為、突然の値上げ、値下げがございますが、何卒ご了承下さい。

ポケモンカード カナザワのピカチュウ



sunset様専用

PSA9/10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。

PSA10「イーブイ チャンピオンシップ2020」 プロモ403/SM-P

トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。

ソルガレオ&ルナアーラ gx hr



クレイバースト BOX スノーハザード BOX

ホルダー封入カードのコンディションを理由とする返品等はご対応致しかねますので、ご理解の上ご購入ください。

ロストアビス1box シュリンク付き



バトルリージョンボックス POKEMON GO box

画像追加が必要な場合はお気軽にご連絡下さい。

PSA10 ピカチュウ スカーレットバイオレット プロモ 連番2枚セット



グズマSR PSA10

ケースには指紋すら付かぬよう丁重に取り扱っておりますが、稀に出荷時から付いている小さな初期傷等ございます。

リザードンex SAR カメックスex SAR 進化ラインAR付き

全て検品を行った後、販売しておりますが神経質な方のご購入はご遠慮下さい。

カイ SR ポケモンカード ソード&シールド スペースジャグラー

※日本PSA様にてリホルダー(1100円~)も行っております。

超エネルギー ホロン 4枚



高騰 ポケカ ヒガナの決意 SR ポケモンカード ヒガナ

コレクション整理のため出品致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

