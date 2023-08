イギリスの老舗ファクトリーブランド

イギリスの老舗ファクトリーブランドGLENN DYLANN社のG-9タイプのメルトンブルゾン。そのSHIPS別注品です。おかげで、グレンディランの品が綺麗なシルエットで仕上がっており購入の決めてになりました。メルトンなので保温性も◎です。形はG-9.スイングトップタイプ。ライナーは全面ブラックウォッチ柄。ジップはriri社製。ドッグイヤーの襟は開いても立ててもかっこよくキマります。イギリス製でやはり全体的に上品さがあり、スマートに着ていただけるかと思います。「we PRIDE ourselves on our BRITISH MAKE」とタグに描かれたこんなところも個人的にはそそられました。元は確か¥35000くらいの品です。バラクータ.RRL.バブアー等お好きな方にもおすすめです。USEDですが、目立つ汚れ等はありません。よろしければ、ぜひ。カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···ウールアウター形···シングルフード···フードなし季節感···春、秋、冬#古着 #パタゴニア #ラルフローレン#リー#nike#ナイキ#チャンピオン#アディダス#リバースウィーブ#ラルフローレン#Lee#リー#stussy#supreme #GAP#ジョーダン#パタゴニア #ユニクロ#marni#マルニ #champion#ワイルドシングス #ノースフェイス#トミーフィルフィガー #90s#80s #フルジョ#フルダン #古着男子#古着女子 #ヴィンテージ#vintage #古着#古着コーデ#モード #カジュアル#ストリート#kanata #軍モノ #軍 #ミリタリー #ユニセックス #newjeans #uniqlo #ユニクロ #fujito #赤耳

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ユナイテッドアローズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

