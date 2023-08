洗練されたフォルムに品のあるブラックがお洒落で可愛いBEAMS ビームスのバックパック/リュックです。

A4収納可能で、500mlペットボトルや化粧ポーチも入るたっぷりとしたサイズ感のため、様々なシーンでお洒落にご活用頂けます。

手提げ 手さげ

2WAY 2way

大容量 A4サイズ収納可能

希少 レア

【サイズ(平置き実寸 約 cm)】

マチ 14

高さ 40

幅 30

持ち手高さ 20-30

【カラー】

ブラック/黒

【仕様】

メイン開閉口:ファスナータイプ

外側:ファスナーポケット × 2

内側:オープンポケット × 1

【状態】

ヴィンテージ品のですが、目立った汚れやキズは無く、全体的にきれいな状態です。

【発送】

簡易包装にて約1〜2日で発送します。

個人で運営している関係で遅れることがございますのでご了承ください。

【購入元】

大手ブランドリユースショップ

【その他】

ペット臭、タバコ臭、香水などの気になる臭いはございません(出品者は非喫煙者です)。

経年や使用感等の状態の感覚については、個人差がございますので、あくまでリユース品とご理解頂ける方のみご購入ください。リユース品のキズや汚れが気になる方、神経質な方、完璧な商品をご要望の方はご遠慮ください。

ご購入前に、プロフィールの確認をお願い致します。

不備などございましたら、「受取評価前」にご一報よろしくお願い致します。

ご不明点な点や気になることがございましたら、お気軽にコメントください✨

商品の情報 ブランド ビームス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド ビームス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

