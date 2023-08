パーティを彩るご馳走や FENDI 【中古】 フェンディ 送料無料 帽子 キャップ

カラー···ブラック

形···ベースボール

素材···ニット

【中古】

FENDI フェンディ 帽子

送料無料

【商品詳細】

メーカー:FENDI

型番 :

素材 :

【サイズ】

【仕様】

【状態】ランク

【備考】

お色はブラックです。

キャップのつばの部分と前側はニット素材になっています。

内側は、ニット素材ではありません。

使用感あります。

目立つ汚れ等はございません。

商品の情報 ブランド フェンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド フェンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

