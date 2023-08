~ ☆ 無言即購入 大歓迎 ☆ ~

ヘンリクビブスコフ HENRIK VIBSKOV サルエル パンツ



コメント無しの即購入大歓迎です♪

気になる点等ございましたらお気軽にご相談ください♪

できるだけ真摯に対応させて頂きます^^

※先着の購入者様が優先となりますのでご了承ください

◆商品特徴

Y-3のワイドサルエルイージーパンツです♪

裾付近のベンチレーションの切り替えデザインがミニマルかつモードな印象♪

股下56cmほどで、股上が長いので人によりアンクル丈程度、腰履きしてフルレングスぐらいの長さです^^

かなりワイドなサルエルライクデザインで今の気分に限りなくフィットするモデル♪

生地感はコットンベースでサラリとした素材感なのでオールシーズン着用できる万能モデルです♪

管理番号:TM00425

◆ブランド

Y3

ワイスリー

yohji yamamoto

ヨウジヤマモト

adidas

アディダス

◆コンディション

ランク:B

S:未使用及び殆ど使用感なし

A:非常に状態の良い中古品

B:比較的綺麗な中古品

C:一般的な中古品

D:難あり、訳あり等(理由別途記入)

傷汚れ等無く比較的綺麗な状態です

※感じ方には個人差がございます。リユース品にご理解いただけますようお願いいたします

◆サイズ

men's

表記:M

平置き実寸(cm)

ウエスト: 40〜(ゴム伸ばさない状態)股上: 41ワタリ: 40.5 股下:56裾幅:26

※素人採寸の為多少の誤差がございます

◆色

BLACK

ブラック

◆ 配送方法

らくらくメルカリ便

ゆうゆうメルカリ便

◆その他

正規品真贋済みの大手ブランド販売店にて購入しました^^

#TKh ←商品一覧はこちら

#TKhメンズ

#TKhメンズボトムス

カラー···ブラック

パンツ丈···クロップド・半端丈

柄・デザイン···その他

素材···コットン

シルエット···ワイド

ひざ下···ストレート

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ワイスリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

~ ☆ 無言即購入 大歓迎 ☆ ~コメント無しの即購入大歓迎です♪気になる点等ございましたらお気軽にご相談ください♪できるだけ真摯に対応させて頂きます^^※先着の購入者様が優先となりますのでご了承ください◆商品特徴Y-3のワイドサルエルイージーパンツです♪裾付近のベンチレーションの切り替えデザインがミニマルかつモードな印象♪股下56cmほどで、股上が長いので人によりアンクル丈程度、腰履きしてフルレングスぐらいの長さです^^かなりワイドなサルエルライクデザインで今の気分に限りなくフィットするモデル♪生地感はコットンベースでサラリとした素材感なのでオールシーズン着用できる万能モデルです♪管理番号:TM00425◆ブランドY3ワイスリーyohji yamamotoヨウジヤマモトadidasアディダス◆コンディションランク:BS:未使用及び殆ど使用感なしA:非常に状態の良い中古品B:比較的綺麗な中古品C:一般的な中古品D:難あり、訳あり等(理由別途記入)傷汚れ等無く比較的綺麗な状態です※感じ方には個人差がございます。リユース品にご理解いただけますようお願いいたします◆サイズmen's表記:M平置き実寸(cm)ウエスト: 40〜(ゴム伸ばさない状態)股上: 41ワタリ: 40.5 股下:56裾幅:26※素人採寸の為多少の誤差がございます◆色BLACKブラック◆ 配送方法らくらくメルカリ便ゆうゆうメルカリ便◆その他正規品真贋済みの大手ブランド販売店にて購入しました^^#TKh ←商品一覧はこちら#TKhメンズ#TKhメンズボトムスカラー···ブラックパンツ丈···クロップド・半端丈柄・デザイン···その他素材···コットンシルエット···ワイドひざ下···ストレート季節感···春、夏、秋、冬

