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本店は ルイ 美品　LV ヴィトン バッグ モンテーニュMM ハンドバッグ

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ルイ ヴィトン モンテーニュMM バッグ
【新品同様】CHANELトートバッグ ポーチ　マトラッセ 黒

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大阪直営店 で購入
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【商品名】モンテーニュMM
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【素材】モノグラム・キャンバス
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購入してから3、4回だけ使用しましたが、その後クローゼットで保管していました。目立つ汚れやキズはございませんが、見落としの可能性も有ります。
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写真通りスカーフを巻いて使用しましたので、変色してなく、とても綺麗な状態です。
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(スカーフはネットで別途購入しましたので、必要でしたら、おまけで一緒にお送りします。)
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商品の情報

ブランドルイヴィトン
商品の状態未使用に近い

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ルイ ヴィトン モンテーニュMM バッグ大阪直営店 で購入現在価格 376200円【商品名】モンテーニュMM【素材】モノグラム・キャンバス 購入してから3、4回だけ使用しましたが、その後クローゼットで保管していました。目立つ汚れやキズはございませんが、見落としの可能性も有ります。写真通りスカーフを巻いて使用しましたので、変色してなく、とても綺麗な状態です。(スカーフはネットで別途購入しましたので、必要でしたら、おまけで一緒にお送りします。)中古品へのご理解が有る方に購入して頂けると幸いです。神経質な方はご遠慮下さいませ！【サイズ】 幅：約35cm 高さ：約23.5cm 【付属品】保存袋、ショルダーストラップ、南京錠

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ブランドルイヴィトン
商品の状態未使用に近い

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本店は ルイ 美品　LV ヴィトン バッグ モンテーニュMM ハンドバッグ

¥252,000 ¥115,920

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b8eefe

 1896

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コメント (6)

b8eefe
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