本店は 稀少　高田渡　CD　まとめ売り　7枚 邦楽

高田渡 CD

7枚 まとめ売りです。バラ売り不可。

・系図

・Best Live ベストライブ

・ごあいさつ

・WATARU 渡

・高田渡トリビュート

・高田渡/高田漣

・ねこのねごと

【状態】

CDは全体的に目立つ汚れや傷等は見当たりません。

年代物なので細かな汚れや傷などはあるかと思います。

必ず写真ご参照くださいませ。

購入当時は、聴いていましたがそれきり大切に保管していました。

現在、視聴・動作確認できるものがありませんので、

このまま出品致します。

「音が出ない」などの残念評価や返品はお断りしております。

中古品ですので、

神経質な方・完璧を求める方のご購入はお控えください。

年代物ですので、ご理解ある方のご購入をお待ちしております。

購入前、少しでも気になる点ございましたらコメントをお願いします。

良いご縁がありますように!!

#吉田拓郎#文学#小説#細野晴臣#松本隆#大滝詠一#鈴木茂#ボブディラン #高田渡#岡林信康#はっぴいえんど#ジャパニーズポップス#小坂忠#バック・バンド#林立夫#松任谷正隆#キャラメル・ママ~ティン・パン・アレー#坂本龍一#高橋幸宏#YMO#大貫妙子#佐藤博#斉藤ノブ#森高千里#浜口茂外也#フォークギター#楽譜#スコア#音楽書#音楽#ギター#JPOP#ジェイポップ#本#バンドスコア#歌謡#日本歌謡

