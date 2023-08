結婚祝い DUB ROLLING TRIO US8 ウエスタンブーツLORO ブーツ

公式サイト完売商品となります。

サイズが合わなかったため出品致します。

ROLLING DUB TRIOが提案するウェスタンブーツ LORO。

J-MNSNラストを改良し、

トゥスプリングを上げ、ナローでスクエアトゥな木型を新しく作成。

BLACKはオリジナルホースバットレザーを使用しシンプルでツヤ感のあるオールブラックに。

履き込む毎に反り上がるつま先と ヤレて茶芯の出てくる革の経年変化をお楽しみください。

実物。めちゃくちゃカッコいいです。

商品の情報 商品のサイズ 26cm 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 26cm 商品の状態 新品、未使用

