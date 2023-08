ノヴァチェックダウンライナー付ステンカラーコート

カラーベージュ

型番BBN22-722-42

素材本体

表地 :綿65% ポリエステル35%

裏地 :ポリエステル キュブラ

フード :綿

中わた :ポリエステル

ライナー

表地 :綿100%

背上 :キュブラ53% ポリエステル47%

中わた :ダウン90% フェザー10%

(スモールフェザー)

裏地 :ナイロン

身幅→ 約60cm

裄丈→約50㎝

着丈→約85㎝

右袖に少し汚れがあります。

内側に、名前の刺繍の後がありますが、内側なので、さほど気にならないかと、思います。

上記は、写真でご確認いただけます。

古着なので、ご理解頂ける方、よろしくお願いいたします。

他のサイトでも出品しています。

購入を希望する方は、お手数ですが、コメントをお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

