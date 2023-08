新品 Athena New York

つばが広く華奢なリボンがエレガントな印象のハット。

リボンの先にはティアドロップ型のビジューをあしらいアクセントに。

短時間であればたたんでおけるため、出かけ先や旅行の際脱いだときにもかさばらずに便利です。

バーニーズニューヨーク銀座店で購入

帽子が好きで旅行用に購入しましたが、使うことなくクローゼット保管していました。

タグ等はありませんご、お店で試着したのみです。

◇定価 33,000円

★個人保管ですので、ご了承の上御検討くださいますよう、宜しくお願い致します。

リボンが素敵なカミンスキーの帽子

★小さく折りたたんでお送りしますので、畳ジワ等ご容赦下さい。

★他サイトでも出品しておりますので、突然削除する場合がございます、ご了承ください。

素材···麦わら・ストロー

商品の情報 ブランド アシーナニューヨーク 商品の状態 新品、未使用

新品 Athena New York(アシーナ ニューヨーク)SHIHO TANBODY ハットつばが広く華奢なリボンがエレガントな印象のハット。リボンの先にはティアドロップ型のビジューをあしらいアクセントに。短時間であればたたんでおけるため、出かけ先や旅行の際脱いだときにもかさばらずに便利です。バーニーズニューヨーク銀座店で購入帽子が好きで旅行用に購入しましたが、使うことなくクローゼット保管していました。タグ等はありませんご、お店で試着したのみです。◇定価 33,000円★個人保管ですので、ご了承の上御検討くださいますよう、宜しくお願い致します。★小さく折りたたんでお送りしますので、畳ジワ等ご容赦下さい。★他サイトでも出品しておりますので、突然削除する場合がございます、ご了承ください。#ベイクルーズ #スピックアンドスパン#SpickandSpan #ジャーナルスタンダード #JOURNALSTANDARD#ステュディオス#エストネーション #ユナイテッドアローズ #イエナ #シップス#トゥモローランド #BEAMS #マルティニーク#ジルスチュアート #アダムエロペ #かわいい#おしゃれ素材···麦わら・ストロー

