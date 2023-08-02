お手頃価格 Nike Air Jordan 1 Low "Tokyo 96" 26.5㎝ スニーカー

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【商品説明】
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発売日: 2023年3月25日
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商品名: NIKE Air Jordan 1 "Tokyo 96"
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品番 : DZ5376-469
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サイズ:26.5cm/US8.5
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定価 : ¥15,400(税込)
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状態 : 新品未使用、付属品タグ付き
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商品の情報
|商品のサイズ
|26.5cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用
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【 某スニーカー販売サイト最安値で購入するよりお得です。】※某スニーカー販売サイトは販売価格＋手数料＋送料がかかる為、こちらの方が最安値です。 Atmos当選購入品になります。撮影の為、箱から出しましたが新品未使用、未着用の物になります。【商品説明】発売日: 2023年3月25日商品名: NIKE Air Jordan 1 "Tokyo 96" ナイキ エアジョーダン1 "トーキョー 96"品番 : DZ5376-469サイズ:26.5cm/US8.5定価 : ¥15,400(税込)状態 : 新品未使用、付属品タグ付き他のサイトでも出品している為、ご購入の際はコメント欄にてご連絡くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。#NIKE#ナイキ#ダンク#DUNK#ローカット#スニーカー#ジョーダン#エアジョーダン1#エアフォース#エアマックス#ミッドカット#ハイカット#シカゴ#シカゴブルズ
商品の情報
|商品のサイズ
|26.5cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用