お手頃価格 Nike Air Jordan 1 Low "Tokyo 96" 26.5㎝ スニーカー

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【商品説明】

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発売日: 2023年3月25日

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商品名: NIKE Air Jordan 1 "Tokyo 96"

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品番 : DZ5376-469

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サイズ:26.5cm/US8.5

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定価 : ¥15,400(税込)

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状態 : 新品未使用、付属品タグ付き

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商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

【 某スニーカー販売サイト最安値で購入するよりお得です。】※某スニーカー販売サイトは販売価格＋手数料＋送料がかかる為、こちらの方が最安値です。 Atmos当選購入品になります。撮影の為、箱から出しましたが新品未使用、未着用の物になります。【商品説明】発売日: 2023年3月25日商品名: NIKE Air Jordan 1 "Tokyo 96" ナイキ エアジョーダン1 "トーキョー 96"品番 : DZ5376-469サイズ:26.5cm/US8.5定価 : ¥15,400(税込)状態 : 新品未使用、付属品タグ付き他のサイトでも出品している為、ご購入の際はコメント欄にてご連絡くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。#NIKE#ナイキ#ダンク#DUNK#ローカット#スニーカー#ジョーダン#エアジョーダン1#エアフォース#エアマックス#ミッドカット#ハイカット#シカゴ#シカゴブルズ

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