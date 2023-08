ポストオーバーオールズの

プルオーバージャケットです。

サイズ表記はSです。

着丈70CM 身幅63CM 袖丈63CMになります。

素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。

裾にドローコード付き。

目立つ汚れはございませんが、古着ということを

ご理解の上、ご購入をお願いいたします。

ご興味のある方いらっしゃいましたら、

ご検討のほどよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ポストオーバーオールズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

