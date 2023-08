独特な 【送料無料】 キュムラス　プロテクションブーツ　XS 登山用品

CumulusのPROTECTION BOOTSです。

XSサイズです。

850FPの撥水ダウンを使用しており軽い割に暖かいです。足下の冷え対策にご検討下さい。

製品仕様は画像に載せてます。

付属品

・専用スタッフサック

※使用予定です。使用するまでは出品します。気になる方はお早めにご購入ください

