超爆安 Rush 90s Counterparts バンドT Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ラッシュ(Rush)は、1968年結成のカナダ出身のスリーピース・ロックバンド。

同国の国民的グループであり、北米におけるプログレッシブ・ロックの先駆者としても知られています。

こちらは1990年代のRush "Counterparts" ツアーTシャツです。

サイズ表記はL。

90s Rush Counterparts Tシャツ バンドT

素材はCotton 100%。

Made in USA。

コピーライトは1993年。

袖シングルステッチ。

裾ダブルステッチ。

状態は、特に目立つ汚れやダメージのないグッドコンディション。

平置き実寸

着丈74.5cm(バック襟付け根から)

身幅53cm(脇下)

肩幅51.5cm

袖丈17.5cm(脇下から袖先)

多少の誤差はご了承下さい。

フロントには、1993年リリースの15作目のスタジオ・アルバム"カウンターパーツ(Counterparts)"のジャケット写真のプリント。

バックには1993年ツアー場所のプリント。

今後ますます入手困難になる一着です。

海外セレブやアーティストの着用により、近年相場が上昇し続けているオールドバンドT、ミュージックTシャツ。

お好きな方、お探しの方いかがでしょうか。

この機会に是非ご検討ください。

00s 90s 80s 70s 60s 50s 40s 30s used vintage old ヴィンテージ Rush Counterparts Tシャツ ラッシュ カウンターパーツ Metallica メタリカ ロード MEGADETH メガデス RAMONES ラモーンズ U2 グリーンデイ マリリンマンソン グリーンデイ ピンクフロイド USA製 SLAYER スレイヤー Pearl Jam バンT オルタナ グランジ 古着 90年代 トラビス トラヴィススコット Travis Scott グランジ オルタナティヴロック ニルヴァーナ Nirvana パールジャム ナインインチネイルズ linkinpark korn The smashing pumpkins スマッシングパンプキンズ スマパン バンド リンキンパーク バンドT プリントT アートT ムービーT Tee

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

