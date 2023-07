⭐️値引き交渉は致しません⭐️

PING ピン ドライバー G410 SFT ALTA JCB シャフトSR



⭐️❤️アジア並行輸入品です。通常販売にはならない、希少なフィッティング用のヘッドになります。シリアル番号はプロトタイプと同じ位置になります。 ❤️⭐️

Titleist タイトリスト FAIRWAY METAL フェアウェイウッド TSi3⭐️15度

❤️他にも沢山の掘り出し物がございます。

下記からも確認できます!

❤️ゴルフクラブ同梱発送可能です。

当店出品のシャフトと同時購入の場合は

発送料金(1000円)を表示料金より割引致します。

必ずご購入前にコメントにてご連絡下さい

注意:メルカリ登録住所のみ対応可能です。

❤️傷・汚れについて

目立つものは写真に記載しておりますが

写真では写しきれない傷・汚れがある場合もあります。

中古品のためご理解の上購入くださいませ。

⭐️注意⭐️

ご購入前に必ず、コメントに連絡をお願い致します。

商品の状態、在庫状況を再確認致します。

ご購入前に必ずプロフィールをご確認下さい。

❤️クラブ説明❤️

タイトリスト TSi3 シリアル付きフェアウェイウッドヘッド

Titleist専用カバー・レンチ付き

ロフト:15度

ライ角:56.5度

重量:207.5g

こちらはヘッドのみです。シャフトは付属しません。

錆・傷がある中古品です。必ず写真で傷をご確認下さい。

《DYNAMIC PERFORMANCE》

フェアウェイから思い通りの強弾道。

コンパクトなヘッド形状で操作性と大きな飛距離性能を実現。3つの重心位置を選べるSureFit® CGトラックでマルチな弾道と適正なスピンを可能にします。

《TSi3 Fairwayベネフィット》

適正な打ち出しと卓越したボールスピードで飛距離をアップ

打点に重心を近づけるSureFit® CGトラック搭載

進化した空力性能でクラブスピードをアップ

意のままに弾道コントロールできる操作性

扱いやすいヘッドサイズと心地よい打感

◆注意◆

トップ画像と文面の記載が間違っている場合はコメントにてお知らせください。

#tsi1 #tsi2 #tsi3 #tsi4

#Titleist

H269

商品の情報 ブランド タイトリスト 商品の状態 やや傷や汚れあり

