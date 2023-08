1950年代に製造されたフランス製のビンテージメガネフレームです。

とてもお気に入りのものでしたが、別のメガネが欲しくなったため、出品させていただきました。

T F4156-F.8055/1.55口16.140



speakeasyさんで90000(フレーム)+10000(度なし色なしレンズ)で約100000円ほどでした。

フロント幅:約110mm

レンズ横幅約41mm

レンズ縦幅:約39mm

ブリッジ幅:約25mm

テンプル長さ:約150mm

付属品:speakeasyの箱

その他質問等ありましたら、コメント欄にてお願い致します。

Ayame

MOSCOT

Vintage

ビンテージ

ヴィンテージ

フレームフランス

frame France

フレンチフレーム

French frame

ブラウン

メガネ

ギュパール

guepard

古着

YouTube

コムドット

ゆうた

やまと

ひゅうが

ゆうま

あむぎり

商品の情報 ブランド マイキータ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

1950年代に製造されたフランス製のビンテージメガネフレームです。とてもお気に入りのものでしたが、別のメガネが欲しくなったため、出品させていただきました。speakeasyさんで90000(フレーム)+10000(度なし色なしレンズ)で約100000円ほどでした。フロント幅:約110mmレンズ横幅約41mmレンズ縦幅:約39mmブリッジ幅:約25mmテンプル長さ:約150mm付属品:speakeasyの箱その他質問等ありましたら、コメント欄にてお願い致します。AyameMOSCOTVintage ビンテージヴィンテージフレームフランスframe FranceフレンチフレームFrench frameブラウンメガネギュパールguepard古着YouTubeコムドットゆうたやまとひゅうがゆうまあむぎり

