贅沢屋の maison special wool trouser スラックス

ウエスト幅 38 （ウエストゴム、ドローコード付き）
maison special wool trouser
股上 39
giabsarchivio MASACCIOジャブスアルキヴィオ ブラウン 48
股下 70
URU TOKYO【ウル トーキョー】スラックス
裾幅 28
MARNI ワイドパンツ ※虫食い有り
渡り 33
新品 INCOTEX 総柄 上質 スラックス チノパン 美脚 赤茶 W33
【良品】ドリスヴァンノッテン 春夏 ベルト付きチェックパンツ
古着である事をご理解いただける方のみご購入ください。
ほぼ新品！uniform experiment パンツ soph fcrb
素人平置き採寸ですので多少の誤差があると思われます。
【タイムセール】eurokenvy ユーロケンビー スラックス ストライプ
giabsarchivio MASACCIO/マサッチョ テクノウール
メゾンスペシャル
インコテックス サイズ46 ライトグレーウールパンツ。made in ITALY
カラービーコン kolor beacon テーパードパンツ
カラー···ブラック
ISSEY MIYAKE 1992AW パンツ ブラック サイズS〜M
パンツ丈···フルレングス
tightbooth BAGGY SLACKS 2
柄・デザイン···無地
ESSAY パンツ
素材···ウール
GUCCI チェックパンツ
シルエット···ワイド
コムデギャルソン ウールパンツ ストライプ AD1996 ヴィンテージ
センタープレス···センタープレスあり
Brookes Brother’s Irish Linen 100% W33
股上···ハイウエスト
アタッチメントスラックス【新品未使用タグ付き】
季節感···春、秋、冬
JQ 総柄 M ダマスク damask 緑 5
miumiu/メンズ/プラダジャパン/ヴァージンウール/パンツ/ネイビー
Needles、OUR LEGACY、sefr、ensou、song for the mute、ソロイスト、unused、ジョンローレンスサリバン、CLASS、bedford、MASU、ドリスヴァンノッテン、dries van noten、イッセイミヤケ、badhiya、super nova magliano マリアーノsugarhill シュガーヒルlittlebig リトルビッグDAIRIKU ダイリクSUNSEA サンシーURU ウルYOKE ヨークSTEIN シュタイJIEDA ジエダTTT_MSW Allege アレッジAiE エーアイイー AUBERGE オーベルジュ、ANEI アーネイ C.E シーイー、COMOLI コモリ、crepuscule クレプスキュール、DIGAWEL ディガウェル、doublet ダブレット、ENGINEERED GARMENTS E.TAUTZ イートウツ、ESSAY エッセイ、ETHOSENS エトセンス、FACETASM marka マーカ、MARKAWARE マーカウェア、MARNI マルニ、name. ネーム、N.HOOLYWOOD エヌハリウッド、nonnative ノンネイティブ、NEPENTHES ネペンテス、NEAT ニート、NEEDLES ニードルズ、South2 West8 saby サバイ yohji yamamoto ヨウジヤマモト
新品 秋冬 インコテックス 44 INCOTEX 1プリーツ ウール スラックス
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|メゾンスペシャル
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
【未使用】BERWICH ベルウィッチ ストレッチ ジャージースラックス
Cornerstone 21aw side seam trousers パンツ
未使用 CCコルネリアーニ 秋冬 ツータック テーパードスリムパンツ50 XL
ウエスト幅 38 （ウエストゴム、ドローコード付き）股上 39股下 70裾幅 28渡り 33古着である事をご理解いただける方のみご購入ください。素人平置き採寸ですので多少の誤差があると思われます。メゾンスペシャルカラー···ブラックパンツ丈···フルレングス柄・デザイン···無地素材···ウールシルエット···ワイドセンタープレス···センタープレスあり股上···ハイウエスト季節感···春、秋、冬Needles、OUR LEGACY、sefr、ensou、song for the mute、ソロイスト、unused、ジョンローレンスサリバン、CLASS、bedford、MASU、ドリスヴァンノッテン、dries van noten、イッセイミヤケ、badhiya、super nova magliano マリアーノsugarhill シュガーヒルlittlebig リトルビッグDAIRIKU ダイリクSUNSEA サンシーURU ウルYOKE ヨークSTEIN シュタイJIEDA ジエダTTT_MSW Allege アレッジAiE エーアイイー AUBERGE オーベルジュ、ANEI アーネイ C.E シーイー、COMOLI コモリ、crepuscule クレプスキュール、DIGAWEL ディガウェル、doublet ダブレット、ENGINEERED GARMENTS E.TAUTZ イートウツ、ESSAY エッセイ、ETHOSENS エトセンス、FACETASM marka マーカ、MARKAWARE マーカウェア、MARNI マルニ、name. ネーム、N.HOOLYWOOD エヌハリウッド、nonnative ノンネイティブ、NEPENTHES ネペンテス、NEAT ニート、NEEDLES ニードルズ、South2 West8 saby サバイ yohji yamamoto ヨウジヤマモト
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|メゾンスペシャル
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし