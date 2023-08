【国際ブランド】 2001ss コムデギャルソンオムプリュス　zip jacket ブルゾン

2001ssシーズンオムプリュスのジップジャケットになります。undercoverのデザイナー高橋盾さんが着用していたことで知られる名作アイテムです。

肩幅47cm袖丈66cm着丈63cm身幅50cm

コメント無しで即購入可能

colour: navy

90s 80s vintage メンズ サイバー

サレン 深水光太 モーガン蔵人 ローズ our's 本人期 strong ナイロン 1999aw

the elephant archive sullen ストリート アーティザナル 1998 1999 2000 fw

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コムデギャルソンオムプリュス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

